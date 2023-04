Veröffentlicht am 19. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Jetzt für Workshops und Führungen anmelden: Tag der offenen Tür der Hochschule Koblenz am 5. Mai mit spannendem Programm für Jung und Alt

Unter dem Motto „So geht Zukunft“ präsentiert die Hochschule Koblenz am Freitag, den 5. Mai, von 8 bis 18 Uhr am RheinMoselCampus einen Tag der offenen Tür mit Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen für Groß und Klein. Neben Studieninteressierten und Schulen sind alle Interessierten herzlich eingeladen, den Campus auf der Karthause zu entdecken. Ein buntes Programm ist ohne Anmeldung frei zugänglich, viele Workshops und Führungen sind jedoch teilnehmerbegrenzt. Interessierte können sich ab sofort unter www.hs-koblenz.de/zukunft anmelden.

Am Vormittag richtet sich das Angebot im Rahmen des Hochschulinformationstages vor allem an Schülerinnen und Schüler: Die drei Standorte der Hochschule – Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen – präsentieren ihr Studienangebot aus sechs Fachbereichen – von A wie Architektur bis W wie Wirtschaftswissenschaften. Für Vorträge und Schnuppervorlesungen, Info- und Technikstände sowie für das Bühnenprogramm sind keine Anmeldungen erforderlich. Wer allerdings im Labor an Führungen teilnehmen oder Workshops besuchen und hier Roboter programmieren, löten, einen Elektromotor oder eine Boom-Box bauen, Wasser untersuchen oder an Experimenten mit Hochspannung teilnehmen möchte, der sollte sich schnell einen der begehrten Plätze sichern.

Gleichzeitig zum Hochschulinformationstag wird über den ganzen Tag ein buntes Familienprogramm geboten. „Neben Studieninteressierten wollen wir allen Menschen aus der Region zeigen, was die Hochschule Koblenz ausmacht und wie wir mithilfe von Lehre, Forschung und deren Transfer in die Gesellschaft Zukunft mitgestalten“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Während sich im Innenbereich die Fachbereiche und Servicestellen der Hochschule präsentieren und das Reinschnuppern in die Studiengänge und Labore im Vordergrund steht, kommt im Außenbereich rund um die Hochschule der Spaß nicht zu kurz: Hüpfburg, Kinderschminken, Megakicker und ein spannendes Bühnenprogramm – unter anderem mit Talks und der Liveband Cockpitclub am späten Nachmittag – richten sich an Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Auch Bürgermeisterin Ulrike Mohrs wird zu Gast sein. Für das leibliche Wohl sorgt das Studierendenwerk. Anwohnerinnen und Anwohner bittet die Hochschule um Verständnis, dass es in Folge der Veranstaltung bis 18:00 Uhr etwas lauter als üblich werden kann.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Alle Informationen zum Programm und die Online-Anmeldung sind auf der Homepage der Hochschule Koblenz unter www.hs-koblenz.de/zukunft verfügbar. Anmeldungen zum Hochschulinformationstag für Schulklassen sind per Mail an schulkontakte@hs-koblenz.de oder telefonisch unter Tel.: 0261/9528 115 möglich. Schulfahrten zum HIT werden freundlicherweise von den Wirtschaftsförderungsgesellschaften am Mittelrhein (Mayen-Koblenz), Altenkirchen und der Kreisverwaltung Cochem-Zell in den entsprechenden Landkreisen unterstützt.

Foto: Spannende Vorführungen erwarten die Besucherinnen und Besucher in den Laboren der Hochschule Koblenz, beispielsweise im Hochspannungslabor. (Foto: Hochschule Koblenz/Gloger)