Veröffentlicht am 19. April 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz ist Partner beim bundesweiten DigitalPakt Alter

Als eines von elf Bundesländern ist Rheinland-Pfalz Partnerland beim DigitalPakt Alter, einer bundesweiten Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO). „Digitale Teilhabe älterer Menschen ist ein zentrales Anliegen meines Ministeriums und ein Schwerpunkt der Digitalisierungsstrategie von Rheinland-Pfalz“, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer. „Der Zugang zur digitalen Welt bedeutet einen Zugewinn an Lebensqualität und Selbstständigkeit im Alter und verhindert, dass Menschen von der digitalen Entwicklung ausgeschlossen werden. Der DigitalPakt Alter unterstützt dies mit seiner bundesweiten Plattform“, so Minister Schweitzer.

Die Förderung der digitalen Kompetenzen der älteren Generation ist seit über 10 Jahren ein Schwerpunkt der Landesregierung. „Die Mitwirkung beim DigitalPakt Alter ergänzt unsere vielfältigen Aktivitäten in Rheinland-Pfalz. Die Zusammenarbeit ermöglicht Vernetzung, Austausch von Erfahrungen und weitere Unterstützung für das Engagement der vielen ehrenamtlich Aktiven in Rheinland-Pfalz. Best Practice lässt sich so teilen und wird für andere erfahrbar“, so Minister Schweitzer.

Mit über 470 ehrenamtlichen Digital-Botschafterinnen und Digital-Botschaftern und mehr als 110 PC- und Internet-Treffs gibt es in jedem Landkreis und allen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz ein wohnortnahes Netzwerk an Ehrenamtlichen zu Fragen rund um digitale Anwendungen für den Alltag. Die Angebote bieten regelmäßige, meist kostenfreie Hilfe, Begleitung und Beratung an. Diese Unterstützung hilft älteren Menschen dabei, in digitale Medien einzusteigen und Anwendungsprobleme zu bewältigen. Die vielen ehrenamtlich Aktiven in den Projekten für mehr digitale Teilhabe älterer Menschen in Rheinland-Pfalz werden durch verschiedene Qualifizierungsangebote bei ihrer Arbeit fortlaufend unterstützt.