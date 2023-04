Veröffentlicht am 19. April 2023 von wwa

WISSEN – Musikalisches Spektakel: Großes Musiktheater mit Kindern für Kinder – Kreismusikschule Altenkirchen, Tanzstudio „Tanz(t)raum Balé“ und Milli Zauberwald bringen rund 200 Akteure auf die Bühne des Wissener Kulturwerks

Es wird ein Konzert und eine Theatershow, ein Tanzspektakel und ein Musical. Es wird lehrreich, spannend und unterhaltsam. Vor allem aber wird es großartig – versprochen! Am Samstag, 13. Mai erlebt das Kulturwerk in Wissen eine in doppelter Hinsicht außergewöhnliche Premiere: Erstmals stehen in dieser Konstellation fast 200 kleine Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne, und ebenso zum ersten Mal wird man die neuen Lieder von „Milli Zauberwald“ hören, hinter der sich die Gesangspädagogin Milena Lenz-Mester aus Hachenburg verbirgt. Gemeinsam mit der Kreismusikschule Altenkirchen und dem Tanzstudio „Tanz(t)raum Balé“ aus Wissen wird ein großes Musical inszeniert – mit Profis, mit Kindern, für Kinder.

Premiere in Wissen

Die Figur „Milli Zauberwald“ war im ersten Jahr der Pandemie von Milena Lenz-Mester entwickelt worden. Da waren gerade andere Pläne krachend am Virus gescheitert. Gemeinsam mit Anika Schlosser, Inhaberin des „Tanz(t)raum Balé“, und der Kreismusikschule hatte die Sängerin eigentlich ein Musicalcamp initiieren wollen. Daraus wurde (erst einmal) nichts. Dafür startete die kleine Zauberfee Milli durch. Nach einem Weihnachtshörspiel entstand im Sommer 2021 eine musikalische „Pyjama-Party“, zwei CDs mit selbst geschriebenen Stücken von Lenz-Mester. Nunmehr ist Werk Nr. 3 fertig produziert: „Gefühle in Gefahr.“ Und diese Lieder werden nun öffentliche Premiere in Wissen feiern.

Verbunden wird das mit einer Aufführung des „Tanz(t)raum Balé“. Einmal im Jahr zeigen hier die jüngsten Kursteilnehmer, was sie alles gelernt haben. Und was kann es Schöneres geben, das Können diesmal gemeinsam mit „Milli Zauberwald“ und ihren Freunden zu präsentieren? Nach Angaben von Anika Schlosser werden rund 100 Mädchen und Jungen im Altern von drei bis zehn Jahren aus sechs Tanzgruppen unter Leitung von Lisa Wagner und Anna-Louisa Hildebrand in Wissen auf der Bühne stehen.

Kreismusikschule macht mit

Und als wäre der Showeffekt nicht schon groß genug, kommt auch noch die Kreismusikschule hinzu. Mit dabei sind ein Kinderchor unter der Leitung von Esther Hucks sowie der Partner-Chor der Franziskus-Grundschule aus Wissen unter der Leitung von Simone Bröhl. Etwa 80 Kinder dürften das Kulturwerk stimmlich bis in den letzten Winkel füllen. Der Chor ist übrigens auch auf der neuen CD zu hören.

Doch warum nennt man ein Musical, das für Kinder gedacht ist, „Gefühle in Gefahr“? Ganz einfach: Weil dahinter auch ein pädagogischer Ansatz bzw. Anspruch steckt, wie Lenz-Mester erläutert. „Kinder sollen jede Art von Gefühlen kennenlernen.“ Und sie sollen akzeptieren, dass jeder Mensch unterschiedliche Gefühle zeigen kann und darf. Die Aufgabe von „Milli Zauberwald“ und ihren Freunden ist es dabei, all diese Gefühle zu retten. Mit diesem Programm möchte die Gesangspädagogin gemeinsam mit ihrer Band in der Folge auch spezielle Workshops und Projektwochen in Kitas und Grundschulen anbieten. „Tanz, Theater und Musik sprechen viele Kinder an. Wir haben zuletzt erlebt, wie dankbar Erzieherinnen für dieses Angebot waren.“

Zwei Aufführungen am 13. Mai

Am 13. Mai werden in Wissen gleich zwei Aufführungen zu erleben sein, um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Eine Show dauert rund 50 Minuten, somit werden auch die Jüngsten nicht überfordert. Und ganz klar: „Die Kinder sollen nicht nur zuhören, sondern dürfen auch mitmachen“, berichten Lenz-Mester und Schlosser. Karten gibt es im Vorverkauf über Ticket Regional: www.ticket-regional.de/milli-zauberwald

Foto: Freuen sich auf ein großes Musik-, Tanz- und Theaterspektakel (von links): Simone Bröhl, Milena Lenz-Mester, Dimitri Melnik (Leiter der Kreismusikschule) und Anika Schlosser. (Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen/Benedikt Schulte)