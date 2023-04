Veröffentlicht am 19. April 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – Orgelmesse in Friesenhagen am 30. April

Da Elmar Klöckner aus gesundheitlichen Gründen die Orgelmesse in Friesenhagen nicht spielen kann, wird Seelsorgebereichsmusiker Dr. Dirk van Betteray am Sonntag, 30. April 2023 um 9.30 Uhr die Orgelmesse in St. Sebastianus Friesenhagen mit Werken von Mendelssohn Bartholdy, Reger Rheinberger u.a. gestalten.