Veröffentlicht am 19. April 2023 von wwa

BETZDORF – „FreiTalk“ mit Bätzing-Lichtenthäler in Betzdorf

Bei strahlendem Sonnenschein hatte Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler zum monatlichen „FreiTalk“ nach Betzdorf eingeladen. Auf dem Parkplatz des Hagebaumarkt verteilte sie gemeinsam mit Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer und dem Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Bernd Becker, Informationsmaterial zu ihrer Wahlkreisarbeit und stand den Bürgerinnen und Bürgern zu Gesprächen zur Verfügung, wovon diese in der einen Stunde reichlich Gebrauch machten.

Der nächste „Freitalk“ findet am 26. Mai zwischen 16-17 Uhr in Friesenhagen am HBS-Markt statt. Sabine Bätzing-Lichtenthäler sind direkte Gesprächsformate sehr wichtig, daher bietet sie zusätzlich und ebenfalls monatlich, „Sabines Stammtisch“ an. Hierzu sind am 25. April um 19 Uhr alle Interessierten ins „Casa“ nach Kirchen eingeladen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Fotografin: Sabine Bätzing-Lichtenthähler.