KOBLENZ – Noch freie Plätze beim Girls’Day an der Hochschule Koblenz am 27. April

Es sind noch Plätze frei in einigen Workshops, mit denen sich die Hochschule Koblenz am Donnerstag, 27. April, am bundesweiten Mädchen-Zukunftstag Girls’Day beteiligt. Mädchen der 7. bis 10. Klassen können sich noch für die Angebote an den Standorten Koblenz und Remagen anmelden, um spannende Labore und Studiengänge kennen zu lernen. Die Anmeldung erfolgt online über den bundesweiten GirlsDay-Radar www.girls-day.de/radar. Dort sind auch weitere Informationen zu den einzelnen Workshops abrufbar, die das Ada-Lovelace-Projekt (ALP) und der Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule Koblenz organisieren.

Vor-Ort-Einblicke gibt es in verschiedenen Kursen am RheinMoselCampus in Koblenz, wo die Teilnehmerinnen im ALP-Workshop „Baue Deine Zukunft!“ den Studiengang Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement näher kennenlernen können. Hier wird ein breites Spektrum von Themen wie zukunftsfähige Mobilitätskonzepte und intelligente Verkehrssteuerung, Gewässerschutz, Hochwasser- und Starkregenvorsorge sowie Ver- und Entsorgung vermittelt. Im ALP-Workshop „Lizenz zum Löten“ erwarten die Schülerinnen interessante Einblicke in die Welt der Elektrotechnik, bei denen sie auch praktische Erfahrungen sammeln und sich ausprobieren können.

Der Fachbereich Ingenieurwesen am RheinMoselCampus der Hochschule bietet zwei weitere Workshops für technikinteressierte Mädchen an. So können Schülerinnen ab 14 Jahren im „ROBBI-LAB“ gemeinsam mit Studierenden einen fahrbaren Roboter programmieren und navigieren. Im „RAPID-LAB“ erleben die Teilnehmerinnen ab 14 Jahren 3D-Drucker in Aktion und können ein eigenes Druckobjekt entwickeln und ausdrucken.

Der ALP-Workshop „Experimente und Schnuppervorlesung aus der Mathematik“ für Schülerinnen ab der 9. Klasse nimmt diese am RheinAhrCampus Remagen in die Welt der angewandten Mathematik sowie Künstlichen Intelligenz mit und informiert über die Studiengänge im Fachbereich Mathematik und Technik.

Eine Übersicht der noch freien Angebote an der Hochschule Koblenz sowie die Anmeldung sind unter der Eingabe der Orte Remagen oder Koblenz oder Höhr-Grenzhausen auf http://www.girls-day.de/radar verfügbar.

Das ALP wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF+), vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz.

Foto: Spannende Einblicke in die Labore der Hochschule Koblenz bietet der Girls’Day. (Foto: Hochschule Koblenz/Gloger)