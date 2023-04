Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

REGION – Bätzing-Lichtenthäler besucht Lebenshilfe Landkreis Altenkirchen

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler traf sich mit dem geschäftsführenden Vorstand der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen. Neben der Vorsitzenden Rita Hartmann und Vorstandsmitglied Bettina Grothe nahm auch Geschäftsführer Jochen Krentel, sowie Nikolaus Perlepes an dem Gespräch teil.

Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die aktuelle Situation der integrativen Kindertagesstätten in Trägerschaft der Lebenshilfe. „Der Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe war richtig und dringend notwendig. Allerdings hat er auch große Herausforderungen in der Praxis mit sich gebracht“, so Bätzing-Lichtenthäler, die als ehemalige Sozialministerin den Gesetzgebungsprozess seinerzeit begleitet und für Rheinland-Pfalz federführend in die Umsetzung gebracht hat.

So befindet sich die Lebenshilfe derzeit bezüglich der Höhe der Pflegesätze, wie zahlreiche andere Träger auch, in einem Schiedsstellenverfahren, welches derzeit noch anhängig ist. „Die Verfahrensdauer und die aktuellen Rahmenbedingungen machen es notwendig, dass wir uns um erhöhte Abschlagspflegesätze bemühen“, berichtete Geschäftsführer Krentel und Vorsitzende Hartmann zur momentanen Situation.

Die SPD-Abgeordnete sagte detailliertere Informationen bezüglich der Beantragung erhöhter Abschlagspflegesätze zu und verband damit die Hoffnung, dass dem Antrag der Einrichtung, die eine feste und zuverlässige Institution in der Eingliederungshilfe im Kreis Altenkirchen ist, stattgegeben wird.

Die Anwesenden beabsichtigen diesbezüglich im engen Austausch zu bleiben. Sabine Bätzing-Lichtenthäler bedankte sich bei den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihr großes Engagement für Menschen mit Behinderungen und die ständige Weiterentwicklung ihres Angebotes. In den Dank schloss sie auch den langjährigen hauptamtlichen Geschäftsführer Jochen Krentel ein, der im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand wechselt und den Staffelstab an Nikolaus Perlepes übergeben wird. „Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Herrn Perlepes und dem Vorstandsteam“, bekräftigte die Abgeordnete abschließend und sicherte ihre Unterstützung zu den drängenden sozialpolitischen Fragen zu.