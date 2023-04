Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

A K T U E L L – ALTENKIRCHEN – Gebäudebrand in Fußgängerzone Altenkirchen

Am Dienstagmittag, 18. April 2023, gegen 12.25 Uhr, wurde von der Leitstelle Montabaur ein Brand in Altenkirchen, in der Wilhelmstraße, gemeldet. Das betreffende Gebäude war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr bereits stark verraucht. Bei dem Brand ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Die Polizei kann zur Höhe des am Gebäude entstandenen Sachschadens noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Altenkirchen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Quelle: Polizei – Fotos: Bürgerkurier