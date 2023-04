Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Im Juni geht es mit dem Seniorenbeirat zweimal nach Andernach

Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt wieder zu seiner beliebten Tagesfahrt ein. Unter dem Motto „Wenn’s zischt und braust…“ geht es in diesem Jahr gleich zweimal nach Andernach an den Rhein. Der Ausflug findet am Dienstag, 27. Juni und noch einmal am Donnerstag, 29. Juni statt.

Ein Naturspektakel mit Weltrekordcharakter vermutet man nicht unbedingt am Mittelrhein. Tatsächlich ist der Geysir in Andernach mit seiner bis zu 60 Meter hohen Fontäne der höchste Kaltwasser-Geysir der Erde. Zuerst steht ein Besuch im Geysir-Zentrum auf dem Programm. Hier werden bei einer interaktiven Ausstellung leicht verständlich die physikalischen und geologischen Zusammenhänge des Naturphänomens erläutert. Danach geht es mit dem Schiff zum Namedyer Werth, einem Naturschutzgebiet auf einer Rheinhalbinsel. Dort befindet sich der Geysir und das Schauspiel kann beginnen. Im Anschluss besteht noch Gelegenheit zur Erkundung der Andernacher Altstadt.

Danach können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Panoramafahrt die Schönheiten des Rhein- und Lahntals genießen. Nach einem gemeinsamen Abendessen im Gelbachtal wird die Heimfahrt angetreten. Der Seniorenbeirat bittet alle Interessierten, sich die Termine vorzumerken. Über die Abfahrtzeiten in den einzelnen Regionen und wo man sich anmelden kann, wird noch rechtzeitig informiert.