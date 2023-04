Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

REGION – Verkehrsinfrastruktur und wirtschaftlicher Erfolg

„Eine wesentliche Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg ist eine gute Verkehrsinfrastruktur. Dazu gehört besonders der Ausbau der Autobahnen“, konstatierten der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (re.), dessen Koblenzer Bundestagskollege Josef Oster (2.v.re.) und die CDU-Landtagsabgeordnete des Westerwaldkreises Jenny Groß (2.v.li.) anlässlich eines gemeinsamen Informationsbesuchs bei der Niederlassung West der Autobahn GmbH in Montabaur, die mit einem Streckenumfang von insgesamt rund 1.500 Kilometer auch den Autobahnabschnitt in Rüddels Wahlkreis betreut. Im Gespräch mit Ulrich Neuroth, Leiter der Niederlassung West (Mitte), Uwe Schminke, Leiter Integrierte Leitstelle Montabaur (li.) sowie Mandy Burlage, Leiterin der Unternehmenskommunikation, wurden insbesondere Baumaßnahmen in der Region der drei Parlamentarier erörtert. Dabei ging es, auf Erwin Rüddel bezogen, um die perspektivische Sanierung der Wiedtalbrücke. Im Zusammenhang mit aktuellen Projekten und anstehenden Baumaßnahmen waren auch die erheblichen Beeinträchtigungen auf der A3 bei Montabaur im Zuge der Fahrbahn-Erneuerung ein Thema. Einig waren sich die Teilnehmer über die eingangs erwähnte Feststellung: „Eine gute Verkehrsinfrastruktur ist als Basis für wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich!“ Foto: Alexander Schweitzer