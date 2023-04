Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

BENDORF – Porsche Cayenne durchschlägt Schutzplanke auf dem Zubringer B 42 auf BAB 48 und überschlägt sich – Fahrer und Beifahrer flüchten von der Unfallstelle

Samstagmorgen, 15. April 2023, gegen 06:30 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall im Zubringer von der B 42 aus Richtung Bendorf kommend auf die BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz-Trier. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizeiautobahnstation Montabaur verlor der Fahrer eines Porsche Cayenne in einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und möglichem Alkoholkonsum die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchschlug mit ihm die Schutzplanke und kam auf dem Dach zum Liegen. Anschließend flüchteten zwei männliche Personen vom Unfallort. Nach Koordination eines Fahndungseinsatzes mit starken Polizeikräften konnten in der Vallendarer Straße schließlich zwei männliche Personen zu Fuß angetroffen werden, darunter der Halter des Porsche Cayenne. Der stark alkoholisierte Halter gab dabei an, lediglich Beifahrer gewesen zu sein. Die Polizeiautobahnstation Montabaur bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung der Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt beitragen könnten. Quelle: Polizei