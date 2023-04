Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

ASBACH – Einbruch in einen Getränkemarkt in Asbach

Unbekannte Täter haben in der Nacht zwischen Sonntag und Montag, 16. und 17. April 2023, die Eingangstür eines Getränkemarktes in der Honnefer Straße in Asbach eingeschlagen. Im Anschluss betraten die Täter den Markt und entwendeten Tabakwaren und Alkohol in einem Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. In diesem Zusammenhang meldete sich in der Nacht um 03:04 Uhr ein Zeuge, der kurz zuvor zwei schwarz gekleidete und maskierte Personen beobachtete, die jeweils mit einem Müllsack die Honnefer Straße entlang gerannt seien. Die Personen kamen aus Richtung des Getränkemarktes und liefen in Richtung Bahnhofstraße. Im Anschluss hörte der Zeuge noch die Motorgeräusche eines vermutlichen Motorrollers, der sich in Richtung der Bahnhofstraße entfernte. Die beiden flüchtigen Personen sind wie folgt beschrieben worden:

beide etwa 1, 80 m groß, beide recht schlank, beide komplett in schwarz gekleidet, beide mit schwarzen Sturmhauben vermummt, beide führten jeweils einen großen, schwarzen Müllsack mit.

Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei