Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

WALTERSCHEN – Sachbeschädigung an Pkw in Walterschen

In der Zeit zwischen Samstag, 15. April, 21.00 Uhr, und Sonntag, 16. April 2023, 02.00 Uhr, kam es in Walterschen, in der Talstraße, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zerstörten an einem geparkten Fiat 500 den Griff der Fahrertür. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei