Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

BAD MARIENBERG – Unfallflucht in Bad Marienberg (Westerwald)

Freitagmorgen, 14. April 2023, gegen 05:50 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall. Ein blauer Kleinbus befuhr die Jahnstraße in Bad Marienberg und streifte dabei mit seinem rechten Außenspiegel ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug. Dabei wurde offensichtlich sowohl der eigene als auch der linke Außenspiegel des parkenden Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher flüchtete, das Fahrzeug steht aber aufgrund des abgelesenen Kennzeichens fest. Nicht so der Geschädigte. Bei der Unfallaufnahme hatte sich das parkende Fahrzeug bereits entfernt. Von diesem ist kein Kennzeichen bekannt. Es soll sich dabei ebenfalls um ein höheres Fahrzeug, einen Kleinbus, SUV oder Transporter, gehandelt haben. Anhand der aufgefundenen Teile handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes. Der Geschädigte oder Hinweisgeber zu diesem, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg zu melden. Der Fahrer des verursachenden Kleinbusses muss mit einer Bestrafung wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Quelle: Polizei