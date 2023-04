Veröffentlicht am 18. April 2023 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Geldbörse in Oberhonnefeld-Gierend unterschlagen

Am Samstagvormittag, 15. April 2023, gegen 10:45 Uhr kam es im Norma in Oberhonnefeld zur Unterschlagung einer Geldbörse. Die 60-jährige Frau hatte diese während des Verstauens ihrer Einkäufe auf einer Ablagefläche liegenlassen. Ein Unbekannter Täter nutzte diesen kurzen Zeitraum und steckte die Geldbörse ein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei