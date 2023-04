Veröffentlicht am 17. April 2023 von wwa

NEUWIED – Verfolgungsfahrt mit Polizei in Neuwied geliefert

Am Freitagnachmittag, 14. April 2023, erhielt die Polizei Neuwied einen Hinweis über einen PKW der mit gefälschten Kennzeichen unterwegs ist. Eine Funkstreife konnte den PKW am Neuwieder Kreuz aufnehmen. Als der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, missachtete dieser die Anhaltesignale des Polizeifahrzeugs und begann zu flüchten. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt kam es zu diversen gefährlichen Situationen, unter anderem überfuhr der Fahrzeugführer auch eine rotzeigende Lichtzeichenanlage. Anschließend konnte das Fahrzeug im Industriegebiet gestoppt werden. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, so wegen Verkehrsgefährdung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei