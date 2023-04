Veröffentlicht am 17. April 2023 von wwa

NEUWIED – Diebstahl von Mobiltelefon in Neuwied

Am Freitagmittag, 14. April 2023, meldete eine Frau der Polizei, dass ihr soeben das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet wurde. Ein junger Mann sprach sie in der Schlossstraße unter einem Vorwand an. Dabei griff er unauffällig in ihre Jackentasche und entwendete das Mobiltelefon. Wenige Meter entfernt befand sich der Ehemann der Frau und lief dem flüchtigen Täter hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Auf der Flucht legte der Täter das entwendete Mobiltelefon ab und flüchtete ohne die Tatbeute. Beschreibung des Täters: 16 bis 18 Jahre alt, blonde Haare zum Zopf gebunden, circa 160 Zentimeter groß, trug weiße Sneaker und eine dunkle Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02631/878-0. Quelle: Polizei