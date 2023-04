Veröffentlicht am 16. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Hamstern oder vorbereitet sein?“ – vhs schult zur privaten Notfallvorsorge im Bevölkerungsschutz

Bin ich für Notfälle gut informiert und vorbereitet? Am Samstag, 29. April, bietet die vhs Neuwied von 10 Uhr bis 12.15 Uhr Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage. Die Veranstaltung „Private Notfallvorsorge im Bevölkerungsschutz. Hamstern oder vorbereitet sein – wie reagiere ich auf eine Katastrophe?“ lädt ein in die Räume der vhs, Heddesdorfer Straße 33. Die Kreis-Volkshochschule ist als Kooperationspartner mit im Boot. Frank-Peter Kern konnte als Referent gewonnen werden, er ist Fachwirt für Funk- und Übertragungstechnik sowie Streckensicherheitsmanager im Ruhestand.

Der langjährige Experte für Sicherheit und Bevölkerungsschutz nimmt unter anderem folgende Themenfelder unter die Lupe: Risiken im privaten oder beruflichen Umfeld besser wahrnehmen und bewerten, vorbereitet sein im privaten und nachbarschaftlichen Umfeld sowie Resilienz aufbauen. Thematisiert wird ebenso, welche Hilfe Staat und Hilfsorganisationen im Katastrophenfall leisten. Wichtige Schlagworte sind dabei Kommunikation, Dokumentensicherung, Lebensmittelvorrat, Medikamente, psychosoziale Betreuung, Erkunden und Leiten.

Es handelt sich um eine Folgeveranstaltung zum Hochwasserschutz-Vortrag „Leben an Rhein und Wied in Zeiten des Klimawandels“ im Rahmen des Forums „Aktive Ältere“. Zuhörer aus drei Generationen folgten dort aufmerksam den Worten von Wilfried Hausmann, Experte für die Überflutungsvorsorge der Stadtwerke Neuwied. Der Vortrag befasste sich mit den Folgen des fortschreitenden Klimawandels für den Wasserhaushalt in unserer Heimatregion. Starkregen-Phänomene sowie unterschiedliche Hochwasserereignisse und auch die Flutkatastrophe im Ahrtal fanden Betrachtung – auch mit Bezug auf die Gegebenheiten an Rhein und Wied. Als Einblicke in lokale Maßnahmen thematisierte der Experte den Neuwieder Deich und die Grundwasserpumpen.

Die Anmeldung zum Vortrag „Private Notfallvorsorge im Bevölkerungsschutz“ ist möglich unter Tel. 02631 802 55 10, E-Mail: anmeldung@vhs-neuwied.de oder über www.vhs-neuwied.de.

Foto: Der Neuwieder Pegelturm mit Hochwassermarke. Foto: Wilfried Hausmann