Veröffentlicht am 16. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Bühne frei für mehr Inklusion – Barrierefreies Theater-Projekt wird am 5. Mai vorgestellt

Vorhang auf für mehr Teilhabe. Oder anders gesagt: Für ein besonderes Theater-Projekt, das jetzt ins Leben gerufen wurde. Menschen mit und ohne Behinderung erarbeiteten dabei jüngst im Jungen Schlosstheater ein eigenes Theaterstück. So viel sei verraten: Neben den Darstellenden selbst spielt ein Urlaub auf Hawaii eine entscheidende Rolle. Doch wer Näheres dazu wissen möchte, sollte am Freitag, 5. Mai, um 18 Uhr auf den Luisenplatz kommen. Denn am Tag der Inklusion wird die Aktion ausführlich vorgestellt.

„Es ist beeindruckend, mit welcher Energie und Freude die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten“, resümiert Bürgermeister Peter Jung, der sich gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Einig und dem Beigeordneten Ralf Seemann die Werkschau nicht entgehen ließ. „Jan Einig und ich durften bereits im Vorfeld schon einen kurzen Blick auf die Proben werfen. Auf das Ergebnis des Workshops können alle Beteiligten definitiv stolz sein“, freut sich Jung.

Um das Theater-Projekt zu ermöglichen, kooperierten die Lebenshilfe Neuwied/Andernach, das Heinrich-Haus, der Verein für Menschen mit Behinderung Neuwied/Andernach und das Schlosstheater Neuwied sowie die aisthetos Theaterakademie miteinander. Von städtischer Seite waren außerdem die Stadtwerke Neuwied, die das Angebot sponsorten, und die Stadt Neuwied selbst beteiligt. Der Workshop ist Teil der geplanten Aktionen, um die Inklusion in der Deichstadt nachhaltig zu stärken. Sie stehen im Zusammenhang mit den diesjährigen Special Olympics World Games in Berlin und dem dazugehörigen Host-Town-Programm, an dem die Stadt teilnimmt.

Weiter Infos zum Tag der Inklusion gibt es online unter www.neuwied.de/tag-der-inklusion.

Foto: Oberbürgermeister Jan Einig (4.v.r.) und Bürgermeister Peter Jung (4.v.l.) schauten bei den Proben des barrierefreien Theater-Projektes im Jungen Schlosstheater vorbei. Foto: Stadt Neuwied/Schöneberg