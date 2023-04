Veröffentlicht am 15. April 2023 von wwa

ALSDORF – Beleidigung in Alsdorf, in der Hauptstraße und Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz

Ein 43-jähriger bereits hinreichend polizeibekannter Mann beleidigte am Freitagmittag, 14. April 2023, 13.20 Uhr, massiv einen Mitarbeiter der Daadetalbahn, weil der einfach nur seinen Job machte. Durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung wurde der Mann letztlich wegen seines Verhaltens aus dem Zug verwiesen. Er wurde auch noch darauf aufmerksam gemacht, dass er den von ihm mitgeführten E-Scooter ohne ein entsprechendes Versicherungskennzeichen nicht im öffentlichen Verkehrsraum führen dürfe. Als die Polizeibeamten die Einsatzörtlichkeit verließen, konnten sie im letzten Augenblick erkennen, dass der 43-jährige auch diese Anweisung nicht befolgte, in dem er einfach mit seinem Gefährt am Straßenverkehr teilnahm. Nun folgen weitere Strafanzeigen und der E-Scooter wurde eingezogen. Quelle: Polizei

