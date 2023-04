Veröffentlicht am 15. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Südöstliche Innenstadt räumt wieder auf

Wie jedes Jahr im Frühling wird in Neuwieds südöstlicher Innenstadt auf Einladung des Quartiermanagements wieder gemeinsam angepackt und aufgeräumt. Am Samstag, 29. April, um 12.45 Uhr treffen sich freiwillige Helferinnen und Helfer dazu in den Goethe-Anlagen. Dort erhält jeder eine Warnweste, Handschuhe sowie eine Zange und Müllsäcke. Wer selbst Handschuhe hat, kann diese natürlich gerne mitbringen. Dann wird fleißig Müll gesammelt. Für die teilnehmenden Kinder gibt es im Anschluss noch eine kleine Überraschung. Das Quartiersmanagement weist darauf hin, dass für Kinder keine Aufsicht übernommen wird. Sie sollten nur in Begleitung Erwachsener aktiv werden.

Bei der Aufräumaktion haben in den vergangenen Jahren viele Neuwiederinnen und Neuwieder mitgemacht – und das mit sichtbarem Erfolg. Von Kindergartenkindern bis hin zu Seniorinnen und Senioren, von Vereinen über einzelne Privatpersonen bis zum Oberbürgermeister: Der Aktionstag beweist, dass viele aktiv helfen wollen, ihren Stadtteil sauber zu halten. Die Aufräumaktion wird wie in jedem Jahr unterstützt durch die Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“.

Für Fragen steht das Quartiermanagement der Sozialen Stadt zur Verfügung unter Tel. 02631 863 070 oder per Mail an stadtteilbüro@stadt-neuwied.de. Es wird um Anmeldung bis Montag, 24. April, gebeten. Ob als einzelne Person oder als große Gruppen – alle sind willkommen.

Foto: Viele fleißige Hände räumen auf in der südöstlichen Innenstadt von Neuwied. Foto: Alexandra Heinz