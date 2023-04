Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

MUDERSBACH – Unfallflucht auf der B 62 – Verursacher meldet sich bei der Polizei

Donnerstagabend, 13. April 2023, gegen 22.30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die B 62 aus Kirchen kommend in Richtung Siegen. Der Pkw geriet eingangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Freitagmorgen, 14. April 2023, meldete sich der 27-jährige Unfallverursacher reumütig bei der Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei