Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

LEUBSDORF – Versuchter Einbruch in Pkw in Leubsdorf

Donnerstagabend, 13. April 2023, in der Zeit zwischen 20:30 und 22:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen geparkten Pkw in der Linzer Straße einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür des Fahrzeugs aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Quelle: Polizei