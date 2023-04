Veröffentlicht am 15. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – LEADER-Förderaufruf: Ehrenamtliche Bürgerprojekte werden unterstützt – Bewerbungen bis 30. April möglich

In der LEADER-Region Westerwald-Sieg haben ehrenamtliche Akteure erneut die Chance, eine Förderung für kleine Projekte mit gemeinnützigem Charakter zu erhalten. Diese Mittel werden vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Gefördert werden können Projekte, die mindestens einem der LEADER-Handlungsfelder zugeordnet werden können: Das sind Regionale Wirtschaft und Qualifikation, Kommunalentwicklung, demografische Herausforderung, Tourismus, Forst, Landwirtschaft und Direktvermarktung.

Wie wird gefördert?

Gemeinnützige Organisationen, Vereine, lose Zusammenschlüsse von Personen, beispielsweise Arbeitskreise, aber auch Einzelpersonen kommen für eine Förderung in Frage. Ausgenommen sind unter anderen Kommunen und wirtschaftliche Tätigkeiten von Unternehmen. Für die Jahre 2023 und 2024 stehen insgesamt 30.000 Euro für Bürgerprojekte zur Verfügung, die Förderquote liegt bei 100 Prozent der Projektkosten, jedoch gibt es pro Projekt maximal 2.500 Euro. Pro Projektträger wird maximal ein Projekt gefördert.

Was man wissen muss:

Mit der Umsetzung darf erst nach Erhalt der Förderzusage durch die Geschäftsstelle der LEADER-Aktionsgruppe (LAG) begonnen werden. Bereits begonnene Projekte sind nicht förderfähig. Der Projektträger muss im Gebiet der LAG Westerwald-Sieg ansässig sein, also im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinden Altenkirchen und Betzdorf sowie der Verbandsgemeinden Hamm, Wissen, Kirchen und Daaden-Herdorf. Dort muss auch die Investition erfolgen. Der Projektträger tritt dabei für das Projekt in Vorkasse. Und schließlich: Das Projekt muss spätestens am 30. September 2023 abgeschlossen sein und die erforderlichen Unterlagen (Rechnung und Bericht) bis zu diesem Datum bei der LAG-Geschäftsstelle eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2023.

So geht’s:

Die Bewerbung für eine Förderung erfolgt online unter https://region-westerwald-sieg.de/projekt-einreichen/ oder postalisch an Regionalmanagement der LAG Westerwald-Sieg, Kreisverwaltung Altenkirchen, Herrn Niklas Mäder, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen. Weitere Informationen: Regionalmanagement LAG Westerwald-Sieg – Tel.: 02681 – 812182, E-Mail: maeder@neulandplus.de Web: https://region-westerwald-sieg.de/