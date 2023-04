Veröffentlicht am 15. April 2023 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Neue Physik- und Chemieräume fürs Wiedtal-Gymnasium – 516.000 Euro investiert – Schulleiter Thorsten Mehlfeldt dankt Kreisverwaltung für „optimale Unterstützung“

Investitionen in Schulen sind einer der wichtigsten Posten im Kreishaushalt. Soweit die Theorie. In der Praxis werden aus diesen Zahlen auf dem Papier dann sichtbare Veränderungen. Und so freuten sich Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Beigeordneter Michael Mahlert, gemeinsam mit Schulleiter Thorsten Mehlfeldt die aufwendig sanierten naturwissenschaftlichen Räume am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt in Augenschein nehmen zu können.

„Die Schüler sind unsere Zukunft. Wir müssen sie bestmöglich fördern. Als Kreis sind wir für die Hardware, also die räumliche Ausstattung, zuständig. Da wollen wir den Schülerinnen und Schülern möglichst gute Bedingungen bieten“, betonte Landrat Achim Hallerbach. „Naturwissenschaftliche Experimente sind ein Kernbestandteil des MINT-Unterrichts. Wir sind sehr froh, dass uns der Kreis Neuwied mit der Neugestaltung der Physik- und Chemie-Räume hier optimal unterstützt“, gab ein zufriedener Schulleiter Thorsten Mehlfeldt zurück.

Im konkreten Fall hat der Kreis Neuwied rund 516.000 Euro investiert und dafür drei Chemie-Räume – einen Lehrsaal, einen Vorbereitungsraum und einen Übungssaal – sowie einen Physik-Übungssaal von Grund auf modernisiert. „Alle Räume haben elektrisch ableitende Bodenbeläge, Akkustik-Rasterdecken sowie eine dimmbare LED-Beleuchtung bekommen“, erklärten Abteilungsleiter Rüdiger David und sein Kollege Florian Kropf vom Immobilienmanagement des Kreises. Außerdem haben die Räume eine neue Abluftanlage bekommen und einen fahrbaren Abzug.

Eine Besonderheit im Chemieübungssaal ist das „Deckenmedienversorgungssystem“. Was sich hinter dem sperrigen Wort verbirgt: Die komplette Versorgung der Schülertische – Steckdosen und verschiedene Anschlüsse – erfolgt über ein System unter der Decke, das seitlich bewegt sowie hoch- und heruntergefahren werden kann. Weiter haben im Zuge der Maßnahme auch die anliegenden Flure eine neue Brandschutzdecke mit effizienter LED-Beleuchtung und Bewegungsmeldern bekommen.

Die Sanierungen am Wiedtal-Gymnasium waren der zweite Teil eines Maßnahmenpakets am Neustädter Schulzentrum im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – kurz „KI 3.0“ genannt. Zuvor war bereits an der benachbarten Realschule plus ein neuer Chemieübungssaal mit dazugehörigem Vorbereitungsraum eingerichtet worden. Die Gesamtausgaben lagen hier bei fast 112.000 Euro.

„Wir freuen uns, mit der Modernisierung der Nawi-Räume ein weiteres, zukunftsfähiges Lehr- und Lernumfeld geschaffen zu haben“, machte Beigeordneter Michael Mahlert als zuständiger Schuldezernent des Kreises abschließend deutlich.

Foto: Die neuen Nawi-Räume bieten optimale Lernbedingungen. Darüber freuen sich (von links) Florian Kropf vom Immobilienmanagement des Kreises, Beigeordneter Michael Mahlert, Abteilungsleiter Rüdiger David, Landrat Achim Hallerbach, Direktor Thorsten Mehlfeldt und vor allem die Schüler selber. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Ulf Steffenfauseweh