Veröffentlicht am 13. April 2023 von wwa

DIERDORF – Kein „Petri Heil“ – Doppelter Ärger für frustrierten Angler

Mittwochabend, 12. April 2023, kontrollierten Polizeibeamte in der Königsberger Straße in Dierdorf im Rahmen der Streife einen 42-jährigen PKW Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Fahrer gab an, den Frust über seinen leider erfolglosen Angeltrip mit ein paar Bierchen ertränkt zu haben. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde gegen den Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei