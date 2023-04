Veröffentlicht am 13. April 2023 von wwa

MONTABAUR – Schockanruf durch falsche Polizeibeamte – Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Donnerstag, 30. März 2023, kam es nach einem Anruf bei einer Seniorin durch falsche Polizeibeamte zu einer Geldübergabe in Montabaur in der Gerichtsstraße. Die Geschädigte wurde gegen 13:45 Uhr von einer weiblichen Person angerufen, die sich als Polizeibeamtin ausgab und mitteilte, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Diese müsse nun eine Kaution bezahlen, da die Tochter sonst in Untersuchungshaft müsse. Die habe bereits Suizidgedanken geäußert und würde ärztlich betreut.

Daraufhin begab sich die Geschädigte mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag, den sie in einen schwarzen Einkaufsbeutel mit bunten Punkten von der Marke Reisenthel packte, in die Gerichtsstraße nach Montabaur und übergab dort gegen 15:30 Uhr die Tasche an eine männliche Person, die wie folgt beschrieben wird: etwa 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, zwischen 30 und 40 Jahre alt, dunkle Haare. Der Mann habe sich nach der Übergabe mit dem Beutel durch die Tiergartenstraße in Richtung Eschelbacher Straße entfernt.

Wer hat am Donnerstag, dem 30. März 2023 in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr in dem Bereich Gerichtsstraße / Tiergartenstraße eine solche Person gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Montabaur, Tel. 02602-9226 (0) Durchwahl -240 oder -249. Quell und Foto: Polizei