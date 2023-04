Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Parlez-vous français? – Französisch-Kurs für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen

Am Freitag, den 21. April (17.30 bis 19 Uhr), startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen einen Französisch-Sprachkurs für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen. In diesem Sprachkurs in einer kleinen Lerngruppe bietet die KVHS Erwachsenen eine entspannte Herangehensweise an die französische Sprache. Der Kurs unter der Leitung von Christiane Menguy soll einen lebendigen Eindruck von Frankreich und der französischen Welt vermitteln und so Lust auf Land, Leute und ihre Sprache machen. Der Schwerpunkt ist das praxisorientierte Französisch – so wie es auch beim Einkauf oder im Urlaub gebraucht wird. Daher kommt der mündlichen Kommunikation im Kurs mit insgesamt zwölf Terminen großes Augenmerk zu. Neueinsteiger sind zu einer kostenfreien Schnupperstunde eingeladen. Bei sechs Teilnehmern kostet der Kurs 85 Euro pro Person. Weitere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de