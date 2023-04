Veröffentlicht am 15. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Preisträgerinnen und Preisträger des „Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz“ stehen fest

Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland, in dem sehr viele kreative und experimentierfreudige Menschen leben: 131 von ihnen haben in der aktuellen Runde des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz ihre innovativen Ideen eingereicht. Daraus hat die kompetente Fachjury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, nun die drei besten Ideen ausgewählt. Hinzu kommen durch die Auslobung der Regionalpreise Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier weitere Preisträgerinnen und Preisträger, die sich nun über eine Auszeichnung freuen können. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 24. Mai 2023, ab 18 Uhr in der Galerie des Handwerks der Handwerkskammer Koblenz (Rizzastraße 24, 56068 Koblenz) statt. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist bis 19. Mai 2023 per E-Mail an info@ideenwettbewerb-rlp.de möglich.

Daniela Schmitt, die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin, Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, und Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, eröffnen die Veranstaltung in Form eines Talks. Anschließend werden die Regionalpreisträgerinnen und -träger sowie landesweiten Preisträgerinnen und -träger gewürdigt. Darüber hinaus erfolgt die Verleihung des Medizinsonderpreises durch L&R, die Nachwuchssonderpreise durch die EVM sowie der Startup Sonderpreis durch die EBERLE & WOLLWEBER Communications GmbH, die Henzgen & Schommer consult GmbH sowie der TechnologieZentrum Koblenz GmbH. Die diesjährige Preisverleihung wird von der Handwerkskammer Koblenz unterstützt.

„Seit der Gründung des Ideenwettbewerbs im Jahr 2009 hat sich dieser als bewährtes Instrument etabliert, um innovative Geschäftsideen und Neugründungen in Rheinland-Pfalz aufzuspüren und zu unterstützen“, freut sich Raphael Dupierry, der den Ideenwettbewerb gegründet hat und seitdem organisiert, „dabei stellen wir fest, dass das Interesse daran sowie die Qualität der eingereichten Arbeiten immer weiter anwächst“.

Auf der Homepage des Ideenwettbewerbs werden im Nachgang zur Preisverleihung Steckbriefe aller Preisträgerinnen und Preisträger dieses Jahres veröffentlicht. Zusätzlich ist dort eine Broschüre mit ausgewählten Ideen der vergangenen 15 Jahre zum Download abrufbar. Nähere Informationen zum Ideenwettbewerb sind unter www.ideenwettbewerb-rlp.de, auf www.facebook.com/IdeenwettbewerbRLP und auf www.instagram.com/ideenwettbewerbrlp abrufbar. Um Anmeldung zur Preisverleihung wird bis zum 19. Mai 2023 per E-Mail an info@ideenwettbewerb-rlp.de gebeten.

Foto: Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt wird auch zugegen sein und die Preise überreichen (Nicole Bouillon Fotografie)