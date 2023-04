Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

KOBLENZ – POLCH – DigiMit² Kompetenzzentrum und DigiTruck der Hochschule Koblenz präsentieren am 27. April digitale Technologien für Unternehmen

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH und das DigiMit² Kompetenzzentrum der Hochschule Koblenz laden am Donnerstag, 27. April, interessierte Unternehmen zu einer Technologie-Demonstration ein: Von 11 bis 16 Uhr können sie bei Niesmann+Bischoff GmbH in der Clou-Straße 1 in 56751 Polch einen Blick in die Zukunft der digitalen Technologien werfen. Das DigiMit² Kompetenzzentrum bietet Unternehmen Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und begleitet sie auf dem Weg zur digitalen Transformation. Die Veranstaltung wird von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH unterstützt und bietet Unternehmen die Möglichkeit, innovative Technologien und Lösungen für ihre Geschäftsprozesse kennenzulernen.

Besucherinnen und Besucher können den DigiTruck besichtigen und unter anderem spannende Technologien wie Virtual oder Augmented Reality, Digitales Shopfloormanagement, Dokumentenautomatisierung und den Roboter Nao kennenlernen. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen in Kontakt zu treten und sich über gemeinsame Herausforderungen und Lösungsansätze auszutauschen. Für das leibliche Wohl sorgt das Catering-Unternehmen Kichererbse. „Wir möchten Unternehmen zeigen, wie sie von digitalen Technologien profitieren können“, betont Hendrik Solscheid, Projektleiter DigiTruck, „wir freuen uns darauf, Unternehmen vor Ort zu treffen und ihnen praktische Beispiele dafür zu geben, wie sie ihr Geschäft effizienter gestalten und somit auch die Kundenzufriedenheit erhöhen können.“

Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle interessierten Unternehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind unter www.digimit2.de abrufbar.