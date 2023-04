Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

REGION – Sparkasse Westerwald-Sieg unterstützt begabte Schülerinnen und Schüler des Landesmusikgymnasiums

Wie in jedem Jahr stellt die Sparkasse Westerwald-Sieg dem Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur 6.000 Euro zur Förderung junger Talente zur Verfügung. Mit dem Geld werden Schülerinnen und Schüler des landesweit einzigartigen Spezialgymnasiums unterstützt, die von einer Jury aus Fachlehrern als besonders förderungswürdig beurteilt wurden. Der jeweils zuerkannte Förderbetrag wird beispielsweise bei der kostenintensiven Anschaffung eines dringend benötigten höherwertigen Instruments oder zur Finanzierung hochwertiger Meisterkurse eingesetzt.

Als „Dankeschön“ lassen es sich die jungen Musiker nicht nehmen, ihr Können einem interessierten Publikum zu zeigen. Das diesjährige Stipendiaten-Konzert wird stattfinden am Mittwoch, 10. Mai 2023, 19 Uhr in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Montabaur.

Zu den Stipendiaten gehören in diesem Jahr Demir Alpdündar (Klasse 12, Zuschuss zu einer neuen Oboe mitsamt Zubehör), Matteo Gärtner (Klasse 8, Unterstützung beim Kauf eines neuen Cellos) und Tanja Schneider (Klasse 12, neue Querflöte). Jim Hetz (Querflöte) bedankt sich für die Hilfe bei der Finanzierung eines Meisterkurses genauso wie Philip Kalter auf seiner Geige und Kunigunde Köster auf dem Klavier (alle Klasse 12). Anastasia Olenkova (11) wurde unterstützt bei der Anschaffung eines eigenen Klaviers und Nikita Veysbrut (Klasse 11, gerade u.a. zu sehen bei „KiKa-Dein Song“) erhält eine Förderung zur Finanzierung zusätzlicher Meisterkurse im Bereich Klavier/Gesang/Songwriting. Es ist somit für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt.

Tickets: 7 Euro/ erm. 4 EUR – Vorverkauf: Beratungscenter und Filialen der Sparkasse Westerwald-Sieg – In Montabaur, Wirges, Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Neuhäusel – Veranstalter: Sparkasse Westerwald-Sieg I www.skwws.de