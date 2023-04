Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

HEDDESDORF – Kopfüber und hoch hinaus bei der Pfingstkirmes 2023 – 26. bis 30. Mai in Heddesdorf: Fünf Tage im Adrenalinrausch

In einschlägigen Internetforen wird bereits rege diskutiert und gerätselt: Welche Fahrgeschäfte kommen 2023 zur Pfingstkirmes nach Neuwied? „Wir haben wieder für alle etwas im Programm“, kündigt Platzmeister Pascal Stoltze an. Der Mitarbeiter des Amtes für Stadtmarketing konnte wieder rund 70 Schaustellerbetrieben einen Platz auf der Kirmeswiese im Stadtteil Heddesdorf anbieten. „Wir können leider nicht alle Schausteller einladen, die sich für unsere Pfingstkirmes bewerben“, bedauert der Veranstaltungsprofi. Jedes Jahr wählt er eine bunte Mischung an Fahrgeschäften, Gastronomiebetrieben und Spielgeschäften aus, damit die Heddesdorfer Pfingstkirmes als größtes Volksfest am Mittelrhein weiterhin ein möglichst breites Publikum anspricht.

Vom Riesenrad „Grand Soleil“ aus lässt sich tagsüber das Panorama genießen, abends fasziniert der Blick nach unten auf den bunt erleuchteten Festplatz. Flotter fliegt der Platz an denen vorbei, die sich in die Stühle des Kettenfliegers „Sky Swing“ setzen. Wer schwindelfrei ist und schon immer einen Purzelbaum in 42 Metern Höhe ausprobieren wollte, kann das auf dem „Chaos Pendel“ testen. Der „Beach Jumper“ trägt seine Fahrgäste in rasantem Tempo um seine Achse, hebt sie in die Höhe und lässt sie so zugleich Schwer- und Zentrifugalkräfte spüren. Ruhiger schweben die Passagiere des „Samba Ballon“ in ihren bunten Gondeln über den Köpfen des Publikums. Ratternde Schienen unter den Kufen spüren die Kirmesfans im „Musik Express“, der auch wieder nach Neuwied kommt. Wer selbst das Steuer übernehmen möchte, darf im „Spirit of America“-Autoscooter auch mal auf Kollisionskurs gehen. Sanfter geht es zu bei der Ausführung für Kinder, dem „Crazy Time 2“. Ein Rundgang durch den „Rotor“ fordert mit optischen Illusionen den Orientierungssinn heraus und hält ein überraschendes Finale bereit. „Big Bamboo“, bekannt unter anderem vom Münchener Oktoberfest, ist ein energiegeladener Geschicklichkeitsparcours mit Südsee-Flair. Etwas klassischer gehalten ist dagegen das besonders bei den jüngeren Gästen stets beliebte Remmi-Demmi-Action-Center. Achterbahnspaß gibt es für die Kleineren bei „Woody’s Silver Mine“, während es im „Geisterdorf“ durchaus gruselig hergeht.

Die Heddesdorfer Pfingstkirmes 2023 öffnet am Freitag, 26. Mai, und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Der Dienstag, 30. Mai, steht als Familientag mit dem Pfingstritt ganz im Zeichen der außergewöhnlichen Heddesdorfer Tradition.

Foto: Ab auf den Rummel: Bei der Pfingstkirmes kommen Adrenalin-Junkies wieder voll auf ihre Kosten. Foto: Stadt Neuwied/Thorsten Astor