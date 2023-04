Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Fräulein Brehms Tierleben“ zu Gast im Big House – Ein Abend im Zeichen des Wolfes für Kinder und Erwachsene

Die Veranstaltungsreihe Live Lounge hat sich bereits einen Namen gemacht mit ihren vielseitigen Kulturevents für jedes Alter. Nun bietet sie am Freitag, 28. April, ab 18 Uhr einem ganz besonderen Gast die Bühne: dem Wolf. Es gastiert im Jugendzentrum Big House „Fräulein Brehms Tierleben – das einzige Theater der Welt für heimische gefährdete Tierarten“.

Dann wird erforscht, erfahren, vermittelt und die Brücke geschlagen zwischen wissenschaftlichen, biologischen Erkenntnissen und einer breiten Öffentlichkeit. Im Anschluss wird ein Publikumsgespräch stattfinden, zu dem sich verschiedene Expertinnen und Experten zu Wald und Wolf angekündigt haben: ein Wolfbotschafter des Naturschutzbundes (NABU), eine Vertreterin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und ein Vertreter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (KLUWO). Beste Bedingungen also für einen interessanten Austausch und die Beantwortung der neugierigen Fragen des Publikums. Der Abend reiht sich ein in einen naturpädagogischen Schwerpunkt des städtischen Kinder- und Jugendbüros, das unter anderem im Sommer bei einer Ferienfreizeit für Kinder in Heimbach-Weis „dem Wolf auf die Spur“ geht.

Über 160 Wolfsrudel sowie mehrere Paare und Einzeltiere sind derzeit in Deutschland nachgewiesen – vor allem in Ostdeutschland. Doch auch in Rheinland-Pfalz werden Wölfe gesichtet. Die Diskussion um diese Entwicklung wird zum Teil kontrovers geführt und ist bestimmt durch unterschiedliche Blickrichtungen und kulturelle Prägungen. Der angebotene Abend will daher dem Wolf ein wenig genauer auf die Schliche kommen – im entspannten Rahmen der Live Lounge und für die ganze Familie.

Das Theaterstück ist gefördert durch das Bundesprogramm „Neustart Kultur“ und die Kindertheatervereinigung ASSITEJ. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, 56564 Neuwied. Weitere Informationen und Voranmeldung unter livelounge@neuwied.de oder Tel. 02631 802 174.

Foto: Schauspielerin Daniela Zähl gestaltet den Abend rund um den Wolf mit. (Foto: Karsten Bartel)