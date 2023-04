Veröffentlicht am 14. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Simon Hermes gewinnt Ehrenpreisschießen der Altenkirchener Schützen

Am Samstag, 8. April 2023 fand nach pandemiebedingter Pause das erste Ostereierschießen wieder im Altenkirchner Schützenhaus statt. Zahlreiche Besucher, von jung bis alt, fanden ihren Weg in die Heimstraße in Altenkirchen. Ob mit dem Kleinkalibergewehr, der Sportpistole, dem Luftgewehr oder für die Kleinsten mit der Laseranlage – für jeden Schießsportinteressierten war etwas dabei. Über 400 Ostereier wurden so geschossen und fanden neue Besitzer.

Parallel zum Ostereierschießen, das jeden Interessierten und Begeisterten einlädt, fand in diesem Jahr für die Vereinsmitglieder auch wieder das Ehrenpreisschießen um die begehrte Schützenschnur statt. Es traten 36 Schützen und Schützinnen zum beliebten Wettbewerb an. Wie immer konnte entweder mit dem Kleinkalibergewehr oder mit der Pistole geschossen werden. Jeder Schütze hatte 3 Probeschüsse, 3 Wertungsschüsse und 3 Stechschüsse abzugeben.

Nach einem spannenden Wettkampf gelang es Simon Hermes mit 29 Ringen das Schießen für sich zu entscheiden. Seine 24 Ringe im Stechen standen außer Konkurrenz. Auf dem zweiten Platz folgte Björn Sauer mit 28 Ringen in der Wertung und 25 Ringen gestochen. Auf Platz drei mit ebenfalls 28 Ringen, aber im Stechen mit 18 Ringen folgte ihm Ulrich Stope. Unter großem Beifall erhielten alle drei Schützen Ehrennadeln und Simon Hermes wurde die grüne Schützenschnur sowie der Wanderpokal des Ehrenpreisschießens überreicht.

Schützenmeister Jörg Gerharz bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen und die große Beteiligung am Ostereier- und Ehrenpreisschießen. Besonders aber hob er hervor, wie viele Kinder und Jugendliche an diesem Tag erschienen waren und dass es sogar teilweise Wartezeiten auf dem Luftgewehrstand und an der Laseranlage gab. Einige nutzten diesen Tag als Schnuppertraining und versuchten sich das erste Mal am Schießsport – mit dem Fazit wiederkommen zu wollen! Die Veranstaltung war auch somit ein voller Erfolg. (Louisa John) Foto: SG AK