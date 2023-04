Veröffentlicht am 13. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied hält zusammen in Vielfalt – Aktionstag gegen Hass, Rassismus und Gewalt

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus wurde auch dieses Jahr auf dem Luisenplatz der Aktionstag „Für Zusammenhalt in Vielfalt – Gemeinsam gegen Hass, Rassismus und Gewalt!“ begangen. An mehreren Ständen luden engagierte Haupt- und Ehrenamtliche zum Dialog ein. Was macht gelingende Integration aus? Welche Formen von Rassismus erleben Betroffene in ihrem Alltag? Welches Begegnungsstätten und Hilfeangebote gibt es in Neuwied? Diese und mehr Fragen beantworteten die Fachleute der Amnesty International Gruppe Neuwied, des AWO Bezirksverbands Rheinland, des städtischen Beirats für Migration und Integration sowie des Integrationsbüros, des Internationalen Christlichen Friedensdienstes EIRENE, des Vereins „Haus Israel“ und des Migrationsfachdienstes der Caritas Neuwied.

Bürgermeister Peter Jung betonte im Rahmen des Aktionstages, wie wichtig es sei, „dass wir gemeinsam gegen Rassismus aufstehen und null Toleranz haben für Menschen, die Rassismus und Ausgrenzung verbreiten.“ Gemeinsam mit Neuwieds Integrationsbeauftragten Dilorom Jacka dankte er allen engagierten Vereinen und Verbänden, die sich auch außerhalb der Internationalen Wochen gegen Rassismus für ein friedliches Miteinander aller einsetzen. Weitere Informationen zu den Aktionswochen und zum Thema Migration in der Stadt Neuwied gibt es unter www.neuwied.de/migration. Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier

Foto: Auf dem Luisenplatz informierten die Fachleute für Migration und Integration zu ihren Angeboten und luden zum Dialog ein. Auch Bürgermeister Peter Jung (3. von links) und die städtische Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka (2. von rechts) suchten das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.