Veröffentlicht am 13. April 2023 von wwa

REGION – Comicautor Heiner Lünstedt besucht das Raiffeisen-Land – Planungen für einen Raiffeisen-Comic laufen auf Hochtouren

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Bonn) plant ein besonderes Projekt, das über die Berliner Werbeagentur DDB organisiert wird. Dabei geht es um die Entwicklung und Umsetzung einer rund 100-seitigen Graphic Novel, also eines hochwertigen Comics, über Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Im Zentrum sollen sowohl die Person Raiffeisen als auch die Entstehung der genossenschaftlichen Idee stehen.

Mit diesem Projekt hat die Werbeagentur DDB den erfahrenen Comicautor Heiner Lünstedt beauftragt. Der Wahlmünchener schrieb bereits Graphic Novels über Sophie Scholl und Willy Brandt. Bei seinem Raiffeisen-Comic wird er die Tochter Amalie Raiffeisen als Erzählerin einsetzen.

Im Rahmen seiner Recherche und Vorbereitung besuchte Heiner Lünstedt jetzt die wichtigsten Wirkungsstätten von F.W. Raiffeisen.

Raiffeisen-Botschafterin Freyja Schumacher führte ihn in Hamm durchs Raiffeisenmuseum. Außerdem zeigte sie ihm die Raiffeisensäule, auf der die Harbacher Bildhauerin Marlies Hof die wichtigsten Lebensabschnitte des Genossenschaftsgründers in Form einer sich nach oben schlängelnden Spirale dargestellt hatte. Ortsbürgermeister Dietmar Winhold stellte dem Comicautor das Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum in Weyerbusch vor, sowie das Dorf- und Schulmuseums in der Villa Sonnenhof. Raiffeisen-Botschafterin, Julie Georgis, führte den Autor durch das Raiffeisenmuseum in Flammersfeld. Besonders beeindruckt war Heiner Lünstedt davon, dass hier auch die Aktualität und Zukunft von Raiffeisens Visionen thematisiert wurden. Seine Recherchereise schloss der Comicautor mit einem Besuch der Grabstätte der Familie Raiffeisen in Heddesdorf ab.

Raiffeisen-Botschafterin Georgis: „Wir können gespannt sein, auf das Projekt! Heiner Lünstedt leitet außerdem das Comicfestival München. Interessierte können sich hier informieren: https://comicfestival-muenchen.de/

Foto: Zur Erinnerung an seinen Besuch im Raiffeisenland stellte sich der Comicautor Heiner Lünstedt neben die Nachbildung Raiffeisens im Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Foto: Julie Georgis