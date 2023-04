Veröffentlicht am 12. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Pest-Arzt vom Rosenmontag nach Sittlichkeits- und Raubdelikt gesucht

Am Rosenmontag, 20. Februar 2023, kam es in Koblenz im Bereich Friedrich-Ebert-Ring, Kreuzung Moselring, zu einem Sittlichkeits- und Raubdelikt. Der Täter näherte sich zunächst unsittlich einer Frau. Anschließend kam es zu einem Handgemenge mit deren Partner. In diesem Gemenge raubte der Täter die hochwertige Brille des Mannes und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter trug das Kostüm eines Pest-Arztes (schwarzer Umgang mit weißer Maske). In einem kurzen Augenblick gelang es der Frau, die Maske beiseite zu drehen. Hierunter erkannte sie einen Mann, etwa 40 bis 45 Jahre alt, dunkler Teint, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 telefonisch 0261/103-2510 oder per E-Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden. Quelle und Foto: Polizei – Foto: discounto.de