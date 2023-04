Veröffentlicht am 12. April 2023 von wwa

DIERDORF – Räuberischer Diebstahl in Dierdorf

Dienstagabend, 11. April 2023, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf zu einem räuberischen Diebstahl. Die Kassiererin bat die Kundin ihre mitgeführte Tasche zu öffnen, da sie den Verdacht hatte, dass sich in der Tasche Stehlgut befindet. Die Dame täuschte daraufhin das Öffnen ihrer Tasche vor und rannte unvermittelt zum angrenzenden Parkplatz. Die Kassiererin folgte ihr zu ihrem PKW. Kurz vor dem Fahrzeug kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden. Hierbei erlitt die Kassiererin eine Handverletzung. Nachdem sich die Beschuldigte losreißen konnte, flüchtete sie mit ihrem PKW. Bei den Ermittlungen an der Wohnanschrift erhärtete sich der Verdacht gegen sie. Im Anschluss an die polizeilichen Folgemaßnahmen wurde die Frau wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Quelle: Polizei