KREIS ALTENKIRCHEN – Heilpflanzen für die Hausapotheke: Kräuterexkursion gibt Tipps

Die meisten Menschen sehen Wildkräuter heutzutage als Unkraut an. Dass es sich bei vielen Wildkräutern auch um heilkräftige Pflanzen handelt – manche sprechen auch von der „Apotheke und Speisekammer Gottes“–, ist viel zu sehr in Vergessenheit geraten. Während einer Kräuterexkursion der Kreisvolkshochschule Altenkirchen am Freitag, 21. April, erlernen die Teilnehmer, verschiedene Wildkräuter selbst zu bestimmen. Die Kursleiterin wird verschiedene Kräuter, die der Gruppe auf der Wanderung begegnen, vorstellen und Einblicke geben, wie diese in eine gesunde Ernährung integriert werden können. Die Teilnehmer lernen zudem auch unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten kennen und es werden Anwendungsmöglichkeiten für die Hausapotheke aufgezeigt. Die Pflanzen, die am Wegesrand gefunden werden, werden besprochen und zum Teil gesammelt. Aus den gesammelten Schätzen kann dann eigene Hausapotheke ergänzt werden.

Los geht es um 17 Uhr. Dabei spielt das Wetter keine Rolle – die Exkursion findet auch bei schlechterem Wetter statt. Der genaue Treffpunkt in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wird noch mitgeteilt. Die Teilnahme kostet 18 Euro, die für die Herstellung genutzten Materialien inklusive. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de