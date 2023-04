Veröffentlicht am 12. April 2023 von wwa

WISSEN – Abgeordneter Dr. Matthias Reuber lädt zur Besucherfahrt am 17. Mai in den rheinland-pfälzischen Landtag nach Mainz ein.

Der Tag startet am Vormittag am Treffpunkt in Wissen/Sieg, mit dem Bus geht es dann weiter Richtung Mainz. Dort wird es neben der Besichtigung des Deutschhauses und einer Plenarsaalführung ein Gespräch mit dem heimischen Politiker geben, in dem Sie die Gelegenheit haben sich mit Herrn Reuber auszutauschen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen steht Freizeit in der Mainzer Innenstadt auf dem Programm, bevor am Nachmittag die Heimreise angetreten wird.

Bei Interesse schreiben Sie uns am besten eine Nachricht an besucherfahrt@matthias-reuber.de oder nehmen telefonisch Kontakt auf. Telefon: 02742 / 9669633. Wir informieren Sie gerne über weitere Details der Fahrt.