Veröffentlicht am 11. April 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle in Hamm (Sieg) – ein Kleintransporter entwendet

In der Zeit zwischen Montagabend, 10. April 2023, 19.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 11. April 2023, 07.30 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Auf´m Rottland, zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang zur Halle und zum angrenzenden Bürotrakt. Aus dem Gebäude wurden mehrere Fahrzeugschlüssel und ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Weiterhin entwendeten die Täter einen im Hofraum abgestellten weißen Kleintransporter Citroen Jumper. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei