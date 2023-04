Veröffentlicht am 11. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein bisschen „Polizei-Luft“ schnuppern – Schülerpraktikanten bei der Polizei Altenkirchen (Westerwald)

Drei Schülerinnen und Schüler nutzten ihre Osterferien, um sich bezüglich ihrer beruflichen Zukunft zu informieren und erste intensive Eindrücke hinsichtlich der Polizeiarbeit zu erhalten. Neben Informationen rund um das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz konnten die Gruppe die Arbeit der Schutzpolizei begleiten und u.a. an einer Verkehrskontrolle teilnehmen. Auch die Schutzausrüstung und Einsatzmittel der Polizei haben die Jugendlichen sprichwörtlich „hautnah“ erleben können. Bei einem Besuch an der Hochschule der Polizei am Hahn lernten die Praktikanten erstmals das „Campus-Leben“ kennen. Mit dem abschließenden Besuch bei der Kriminalinspektion in Betzdorf und Vorstellung der kriminalpolizeilichen Arbeit, haben sie einen umfangreichen Einblick in die Vielfalt der Polizeiarbeit erlangen können.

Die Teilnehmer waren sehr zufrieden und können sich eine Zukunft bei der Polizei Rheinland-Pfalz vorstellen – die Kolleginnen und Kollegen würden sich über ein Wiedersehen freuen!

Interessierte an einem Praktikum oder Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz können sich gerne online unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/ informieren! Auch stehen die Einstellungsberater der Polizei Altenkirchen unter pialtenkirchen.einstellungsberatung@polizei.rlp.de für Rückfragen gerne zur Verfügung. Quelle und Foto: Polizei