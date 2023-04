Veröffentlicht am 11. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Welttag des Buches am 23. April in der StadtBibliothek feiern

Deutschlandweit wird am Welttag des Buches ein großes Lesefest gefeiert. Daran beteiligt sich auch die StadtBibliothek Neuwied: Am Sonntag, 23. April, stehen daher die Türen von 13 bis 17 Uhr nicht nur für Bücherwürmer und Leseratten offen. Interessierte haben auch dann Gelegenheit, zu stöbern. Außerdem können sie den Lesungen von K.D. Boden und Petra Pansch, Journalistin und Autorin, lauschen. Den jüngsten Besucher wird eine Bastelaktion geboten. Die StadtBibliothek, Pfarrstraße 8, in Neuwied ist regulär montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weiter Informationen gibt es online unter www.stadtbibliothek.neuwied.de.