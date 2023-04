Veröffentlicht am 11. April 2023 von wwa

WISSEN – Frühjahrstreffen des Senioren-Arbeitskreis Wissen/Gebhardshain der IG Metall Verwaltungsstelle Betzdorf im Kulturwerk

Der Senioren-Arbeitskreis Wissen/Gebhardshain der IG Metall – Verwaltungsstelle Betzdorf hatte zum Frühjahrstreffen ins heimische Kulturwerk eingeladen. Bei der Begrüßung freute sich Leiter und Sprecher Reiner Braun über das noch immer große Interesse seiner überwiegend ehemaligen Kollegen: „Schön Euch wieder einmal zu sehen!“ Als Gäste hieß er Steffen Schmidt als politischen Sekretär der Verwaltungsstelle und den DGB-Kreisvorsitzenden Axel Karger willkommen. Schmidt nutzte die Gelegenheit dazu, über die geplante Zusammenlegung der Verwaltungsstellen Betzdorf und Herborn zu informieren: „Dies soll bis März 2024 realisiert sein“. Einzelheiten legt die Delegiertenversammlung fest. „Die Betreuung der Betriebe bleibt aber ohne Einschränkung gewährleistet“, fügte er an. Schmidt lobte das Engagement Brauns und seiner Leute: „Vorbildlich“. Axel Karger, seit zwei Jahren ehrenamtlicher DGB-Kreisvorsitzender, stellte seine Ziele unter anderem so vor. „Stärkung und Aufwertung des politischen Ehrenamts, eine zukunftsfähige Gewerkschaft und einen differenzierenden Blick auf den zunehmenden Militarismus!“ Der Kreisjugendring werde unter Mitwirkung des DGB aktiviert. Als besonders wichtig sei die Aufmerksamkeit gegenüber rechtsextremen Bestrebungen zu werten, hieß es noch unter starkem Beifall. Abschließend gab Reiner Braun bekannt, dass nach dem großen Erfolg der Jahresfahrt 2022, sie führte zur Wendener Hütte und dem Biggesee, für den 25. Mai ein Ausflug mit dem Vulkan-Express vorgesehen ist. Der historische Dampfzug startet in Brohl am Rhein. Von der Endstation geht es mit dem Bus zu einem Museum und dem Mittagessen. Weitere Einzelheiten gibt man rechtzeitig bekannt. Eingeladen sind wie immer alle Gewerkschaftsmitglieder samt Anhang. (bt) Foto: Bernhard Theis