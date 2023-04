Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

WISSEN – Aktion des SPD-Ortsvereins Wissen am Ostersamstag

Recht erfolgreich war eine Aktion des SPD-Ortsvereins Wissen am Ostersamstag. Vor einem Supermarkt am Europakreisel überraschte man die Kundinnen und Kunden mit Ostereiern in leuchtendem Rot. „Wir konnten dank vieler fleißiger Hände fast 300 Eier unter die Leute bringen“, so Ortsvereinsvorsitzender Jürgen Linke (Mitte) zum Abschluss am Samstagmittag. In Wissen hat das Verschenken von Eiern als Ostergruß eine lange Tradition und soll auch künftig beibehalten werden, teilten die Sozialdemokraten noch mit. (bt) Foto: Bernhard Theis