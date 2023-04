Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

NEUWIED – Betrunken auf nicht versichertem E-Scooter im Neuwieder-Industriegebiet unterwegs

Am Abend des Karfreitags, 07. April 2023, fiel einer Streife der Polizei Neuwied eine Person auf, die in der Stettiner Straße mit einem E-Scooter unterwegs war. Da das Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen hatte, führten die Beamten eine Verkehrskontrolle durch. Die 39jährige Fahrerin aus Neuwied gab an, dass sie den Roller erst kurz zuvor am Straßenrand gefunden habe und sie ihn ausprobieren wollte. Eine Überprüfung des Gefährts ergab, dass es im vergangenen August gestohlen wurde. Ein Alco-Test ergab bei der Frau einen Wert von 1,46 Promille, sodass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Trunkenheitsfahrt werden auch noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Verdacht der Fundunterschlagung angezeigt. Quelle: Polizei