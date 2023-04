Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

NEUWIED – Car-Friday – Polizei Neuwied kontrolliert getunte Autos

Anlässlich des Saisonbeginns für getunte Fahrzeug wurden auch in Neuwied verstärkt diese Autos einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei 60 kontrollierten Fahrzeugen 14-mal ein Erlöschen der Betriebserlaubnis fest. Zwei Fahrzeugführern wurde wegen erheblicher Mängel u.a. an der Bereifung die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde an sechs weiteren Fahrzeugen Mängel festgestellt. Quelle: Polizei