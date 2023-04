Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

NEUWIED – Auto am Heddesdorfer Berg gestohlen

Sonntagnachmittag, 09. April 2023, gegen 16.30 Uhr wurde in der Konrad-Adenauer-Straße in Neuwied ein weißer KIA Sportage mit „GOA“-Kennzeichen abgestellt. Als der Benutzer am gleichen Abend gegen 23.20 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Auto nicht mehr dort war. Aufgrund der Umstände geht die Polizei Neuwied von einem Diebstahl des Fahrzeugs aus.

Bisher gibt es keine Täterhinweise. Wer Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Neuwied unter T.: 02631/878-0 oder pineuwied@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei