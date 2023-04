Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

KURTSCHEID – Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Firmenfahrzeug in Kurtscheid

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 05. April 2023, 12:00 Uhr und Samstag, 08. April 2023, 11:00 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Firmenfahrzeug. Der Ford Transit war auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Kurtscheid abgestellt. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und überwanden die Verriegelung. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei