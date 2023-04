Veröffentlicht am 10. April 2023 von wwa

BETZDORF – 45-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Samstagnachmittag, 08. April 2023, gegen 16:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf in der Steinerother Straße in Betzdorf ein in unsicherer Fahrweise geführter Ford Ranger auf. Im Rahmen der erfolgten Verkehrskontrolle konnte schnell der Grund hierfür festgestellt werden: Der 45-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Nach der Entnahme einer Blutprobe erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei